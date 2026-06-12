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Rundes Jubiläum

Strike Up in Meran: 40 Jahre Engagement für die junge Menschen

Freitag, 12. Juni 2026 | 17:13 Uhr
Strike up Merano_festa
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Von: mk

Meran – Seit seiner Gründung im Jahr 1984 ist das Jugendzentrum Strike Up in Meran weit mehr als nur ein Treffpunkt für Jugendliche. Es war Ideenlabor, Ort der Begegnung zwischen Kulturen und Übungsfeld für Partizipation und aktive Bürgerschaft sowie eine Umgebung die Talente, Leidenschaften und Kreativität Jugendlicher gefördert hat.

Bei einer Feierstunde wurde kürzlich auf 40 Jahre Tätigkeit im Zeichen der Aufmerksamkeit für die jungen Generationen, ihre Entwicklung und ihre Fähigkeit, Gemeinschaft zu gestalten zurückgeblickt. Mit dabei war auch Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für italienische Kultur, Marco Galateo. In seiner Rede unterstrich Galateo, dass das Land den strategischen Wert der Jugendzentren als grundlegende Instrumente, um Jugendliche auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, stets anerkannt habe. “Im landesweiten Kontext gilt Strike Up als langjährige wertvolle Einrichtung, als ein Ort, der es verstanden hat, unterschiedliche Epochen zu durchlaufen und dabei seine erzieherische, kulturelle und soziale Ausrichtung unverändert beizubehalten”, sagte Galateo, der von Fabio Raffaelli vom Landesamt für Jugendarbeit begleitet wurde.

“Die kürzlich erfolgte Sanierung der Räume und die Investitionen in neue Ausstattungen, wie 3D-Drucker und technologische Labore zeigen den Willen, nach vorne zu schauen. Das bedeutet, den Jugendlichen neue Chancen, zeitgemäße Kompetenzen und Instrumente zu bieten, die Kreativität, Kultur und Innovation miteinander verbinden”, sagte der Landesrat und dankte allen, die dazu beigetragen haben, Strike Up aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Bezirk: Burggrafenamt

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