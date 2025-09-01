Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Traminer Weingassl am 18. Oktober
Weinkultur in den Gassen der Stadt

Traminer Weingassl am 18. Oktober

Montag, 01. September 2025 | 17:54 Uhr
Traminer Weingassl
Dietmar Mitterer-Zublasing
Schriftgröße

Von: idr

Tramin – Am 18. Oktober 2025 verwandelt sich Tramin in eine Bühne für Wein, Kulinarik und Musik. Wenn sich die Gassen des Weindorfs Tramin an der Südtiroler Weinstraße in herbstlichem Glanz präsentieren, ist es wieder so weit:

Das Traminer Weingassl lädt ab 14.30 Uhr bis Mitternacht zu einem der stimmungsvollsten Weinfeste Südtirols.

Zwischen historischen Fassaden und festlich geschmückten Ständen erwarten die Besucher erlesene Weine der Traminer Kellereien und Weingüter – allen voran der weltbekannte Gewürztraminer – sowie eine Vielfalt an typischen Spezialitäten der Herbstküche. Kastanien, süße Krapfen, herzhafte Gerichte und feinste regionale Produkte machen den Bummel durch die verkehrsfreien Gassen zu einem kulinarischen Erlebnis.

Für die richtige Atmosphäre sorgt ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm, das die Straßen in Klangräume verwandelt und für gesellige Stimmung bis spät in die Nacht sorgt.

Das Traminer Weingassl gilt als eines der authentischsten Weinfeste Südtirols – hier wird die gelebte Weinkultur des Dorfes unmittelbar spürbar. Ob Genießer, Musikliebhaber oder gesellige Runde: Das Fest verbindet Einheimische und Gäste auf einzigartige Weise.

Ein kostenloser Shuttle-Bus verbindet Tramin mit Kaltern, Kurtatsch und Auer und ermöglicht eine unbeschwerte Teilnahme. Der Eintritt ist frei.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
65
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
51
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
30
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
27
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Kommentare
27
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 