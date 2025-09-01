Traminer Weingassl am 18. Oktober

Von: idr

Tramin – Am 18. Oktober 2025 verwandelt sich Tramin in eine Bühne für Wein, Kulinarik und Musik. Wenn sich die Gassen des Weindorfs Tramin an der Südtiroler Weinstraße in herbstlichem Glanz präsentieren, ist es wieder so weit:

Das Traminer Weingassl lädt ab 14.30 Uhr bis Mitternacht zu einem der stimmungsvollsten Weinfeste Südtirols.

Zwischen historischen Fassaden und festlich geschmückten Ständen erwarten die Besucher erlesene Weine der Traminer Kellereien und Weingüter – allen voran der weltbekannte Gewürztraminer – sowie eine Vielfalt an typischen Spezialitäten der Herbstküche. Kastanien, süße Krapfen, herzhafte Gerichte und feinste regionale Produkte machen den Bummel durch die verkehrsfreien Gassen zu einem kulinarischen Erlebnis.

Für die richtige Atmosphäre sorgt ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm, das die Straßen in Klangräume verwandelt und für gesellige Stimmung bis spät in die Nacht sorgt.

Das Traminer Weingassl gilt als eines der authentischsten Weinfeste Südtirols – hier wird die gelebte Weinkultur des Dorfes unmittelbar spürbar. Ob Genießer, Musikliebhaber oder gesellige Runde: Das Fest verbindet Einheimische und Gäste auf einzigartige Weise.

Ein kostenloser Shuttle-Bus verbindet Tramin mit Kaltern, Kurtatsch und Auer und ermöglicht eine unbeschwerte Teilnahme. Der Eintritt ist frei.