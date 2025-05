Über 60 Kirchen in Südtirol öffnen ihre Tore

Von: luk

Bozen – Am kommenden Freitag, 23. Mai 2025, findet in Südtirol erneut die Lange Nacht der Kirchen statt. Über 60 Kirchen, Kapellen und Klöster laden an diesem Abend zu besonderen Begegnungen, musikalischen Momenten, Gebet, Filmen, Vorträgen und kindgerechten Aktionen ein. Unter dem Motto „wir können #(H)OFFEN“ steht die diesjährige Ausgabe ganz im Zeichen der Hoffnung.

In über einem Dutzend Kirchen und Kapellen allein in Bozen – darunter die Herz-Jesu-Kirche, die Dompfarrkirche, die Grieser Stiftspfarrkirche und mehrere Kapellen in Seniorenheimen – wird ab den frühen Abendstunden ein vielfältiges Programm geboten. Was die Besucherinnen und Besucher an diesem Abend suchen, ist ganz unterschiedlich – und doch verbindet sie mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist: Die offene Tür wird zum Symbol für Gemeinschaft, für Zuhören, für neue Perspektiven. Das diesjährige Motto „wir können #(H)OFFEN“ greift ein kreatives Wortspiel auf und verbindet Offenheit mit Hoffnung. Die Lange Nacht soll Raum geben für Stille und Gespräch, für Musik und Inspiration, für das, was trägt.

Ein Abend voller Vielfalt

Das Programm reicht vom gesungenen Nachtgebet „Adonai“ in Bruneck über Führungen in Seis, Feldthurns oder Naturns bis zu Vorträgen wie „Eine Kirche zum Lachen“ in Andrian. In Meran wird die Jugendkirche zur Konzertbühne, in Bozen gibt es stille Gebetsräume, offene Gesprächsangebote und Klangräume in der Quirinuskapelle. Kinder erleben Kirche auf ihre Weise – mit Fahrzeugsegnungen, Kreativzeit oder der Geschichte von der „Kirchenmaus“.

Träger der Hoffnung

Organisiert wird die Lange Nacht der Kirchen von der Diözese Bozen-Brixen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste und heuer im Besonderen mit der Dienststelle für Freiwilligenarbeit der Caritas, der Krankenhausseelsorge, dem Verband der Seniorenwohnheime und vielen Ehrenamtlichen in den Pfarreien.

Teilnehmende Kirchen und Kapellen:

Herz-Jesu-Kirche (Bozen) – Pfarrkirche zum Hl. Laurentius (Bozen-Rentsch) – Stiftspfarrkirche St. Augustin (Bozen-Gries) – Evangelische Christuskirche (Bozen) – Dompfarrkirche Maria Himmelfahrt (Bozen) – Dominikanerkirche (Bozen) – Pfarrkirche Christ König (Bozen) – Chiesa Cristo Re (Bozen) – St.-Quirinus-Kapelle (Bozen) – Kapelle im Blindenzentrum St. Raphael (Bozen) – Kapelle im Seniorenwohnheim Don Bosco (Bozen) – Kapelle im Zentrum für Langzeitpflege Villa Europa (Bozen) – Kapelle im Seniorenheim Villa Armonia (Bozen) – Kapelle im Seniorenwohnheim Villa Serena (Bozen) – Kirche Maria vom guten Weg (Bundschen/Sarnthein) – alte Pfarrkirche St. Jakob (Leifers) – Pfarrkirche zum Hlgst. Herzen Jesu (Branzoll) – Pfarrkirche zur Kreuzauffindung, Hl. Jakobus d.Ä. und Hl. Helena (Aldein) – Kloster Maria Weissenstein – Pfarrkirche zum Hl. Blasius (Truden) – Pfarrkirche Maria Heimsuchung (St. Michael/Eppan) – Kirche zum Hl. Herzen Jesu (Siebeneich) – Pfarrkirche zum Hl. Valentin (Andrian) – Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Terlan) – Kapelle im Seniorenwohnheim Pilsenhof (Terlan) – Pfarrkirche St. Ulrich (Nals) – Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Mölten) – Jugendkirche/Herz-Jesu-Kirche am Sandplatz (Meran) – Kirche St. Peter (Gratsch/Meran) – Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Meran) – Pfarrkirche zu den Hll. Sebastian und Nikolaus (Tscherms) – Pfarrkirche zur Geburt des Hl. Johannes des Täufers (Dorf Tirol) – Pfarrkirche zum Hl. Josef (Algund) – Prokulus-Kirchlein (Naturns) – Kapelle im Seniorenwohnheim St. Zeno(Naturns) – Pfarrkirche zum Hl. Remigius (Eyrs) – Wallfahrtskirche zu den sieben Schmerzen Mariens (Riffian) – Pfarrkirche zum Hl. Leonhard (St. Leonhard in Passeier) – Pfarrkirche zum Hl. Nikolaus (Proveis) – Pfarrkirche zur Hl. Luzia (Unterinn) – Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Feldthurns) – Pfarrkirche zum Hl. Stephanus (Villanders) – Hofkapelle Parndle (Villanders) – Pfarrkirche zum Hl. Valentin (Gummer) – Pfarrkirche zum Hl. Georg (Tiers) – Pfarrkirche zum Hl. Kreuz (Seis) – Pfarrkirche zu den Hll. Aposteln Petrus und Paulus (Villnöß) – Pfarrkirche zum Hl. Michael (Brixen) – Hauskapelle im Widum (Brixen) – Kapelle in der Cusanus Akademie (Brixen) – Kapuzinerkirche (Brixen) – Kirche im Priesterseminar (Brixen) – Ansitz Thalhofer (Brixen) – Pfarrkirche zum Hl. Apostel Andreas (St. Andrä) – Kirche zum Hl. Nikolaus in Petschied/Lüsen – Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Rodeneck) – Pfarrkirche St. Nikolaus (Obervintl) – Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Bruneck) – Stiftskirche St. Kandidus und Korbinian (Innichen) – Michaelskirche (Innichen) – Klosterkirche (Innichen) – Außerkirchl (Innichen) – Spitalskirche (Innichen).

