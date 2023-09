Verdienstkreuz: „Ehrenamt in Südtiroler Hand“

Dorf Tirol – Am Samstag, dem 16. September, fand in Dorf Tirol eine besondere Veranstaltung von großer Bedeutung statt. Die Verleihung der Verdienstkreuze des Landes Tirol würdigt Persönlichkeiten beider Landesteile für ihr vorbildhaftes Wirken und Engagement in der Region. Diese Tradition, die seit über 50 Jahren besteht, ist ein Ausdruck der Anerkennung für diejenigen, die sich in besonderer Weise für Tirol eingesetzt haben – in diesem Jahr wurden insgesamt zehn Südtiroler mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet.

Vor der eigentlichen Verleihung wurden die beiden Landeshauptleute, sowohl aus Nord- als auch aus Südtirol, im Rahmen eines landesüblichen Empfangs willkommen geheißen. Dieser Empfang wurde von der Schützenkompanie Dorf Tirol ausgerichtet.

Besonders hervorzuheben ist die Initiative des Schützenbezirks Burggrafenamt/Passeier, der einen Banner mit der Botschaft „Ehrenamt in Südtiroler Hand“ aufgestellt hat. Mit dieser Botschaft wurde deutlich gemacht, dass das Thema Ehrenamt und seine Wertschätzung von großer Bedeutung ist und dringend angegangen werden sollte. Die Schützen appellierten an den Landeshauptmann, nicht nur leere Versprechen abzugeben, sondern konkrete Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts umzusetzen.