Virtueller Rundgang durch das Bergwerk Prettau

Ab in den Untergrund

Prettau/Bozen – Eintauchen ins Bergwerk Prettau, um einen der wohl härtesten Jobs der Welt von zuhause aus mitzuerleben: Die neue App des Landesmuseums Bergau ist ab sofort abrufbar.

Bekanntlich sind derzeit alle Südtiroler Landesmuseen aufgrund der herrschenden Ausnahmesituation in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Solche Zeiten der häuslichen Isolation verlangen nach neuen, kreativen Lösungen, um die Sinne zu stimulieren, abzulenken und sich in neue

Welten zu begeben.

Das Landesmuseum Bergbau bietet Schülerinnen und Schülern, Familien und all jenen, die dem gegenwärtigen Alltag in den eigenen vier Wänden gedanklich für eine kurze Weile entfliehen wollen, eine Lösung: einen virtuellen Rundgang durch das Kupferbergwerk von Prettau. Möglich machen das 14

Hörstationen, Bilder, Erzählungen und ein Kurzfilm, die in eine faszinierende Welt unter Tage führen.

Der Rundgang kann über die Audioguide-App „Hearonymus“ kostenlos und mit wenigen Klicks auf jedes Smartphone geladen werden, die App ist in Deutsch, Italienisch, Englisch und Holländisch abrufbar. Der Zugang erfolgt über https://www.bergbaumuseum.it/de/prettau/standort-prettau-919.html .

Informationen zum Landesmuseum Bergbau gibt es unter http://www.bergbaumuseum.it .