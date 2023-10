Ritten – Das Wunschbild des perfekt harmonischen Familienmodells gibt es in der Realität leider (oder Gott sei Dank) nicht. Alle Menschen sind Unikate und in Kombination als Ganzes mit allen Ecken und Kanten wiederum einzigartig. Mit dem 11. Familienkongress am 17./18. November 2023 im Haus der Familie am Ritten ist es dem Katholischen Familienverband (KFS) in Zusammenarbeit mit dem Haus der Familie gelungen, lokal und international renommierte Fachleute hierfür zu gewinnen.

In knapp drei Wochen ist er da: der 11. KFS-Familienkongress. Unter dem großen, vielumfassenden Thema WERTE: vorleben.erleben.leben, welches sich der KFS auch als Jahresmotto 2024 auf die Fahnen schreibt, wird an den beiden Kongresstagen in spannenden Vorträgen und vielversprechenden Workshops vorgelebt, erlebt und gelebt, was die Werte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind und sein können. Dabei tauchen viele Fragen auf: Wie kann ich meinem Kind Werte, wie Ehrlichkeit, Toleranz, Liebe oder Konfliktfähigkeit im Alltag lebendig und praktisch vermitteln? Wie kann ich durch liebevolle Strenge und ohne Strafen Grenzen setzen, damit sich Kinder in ihren Potentialen entfalten und zu freien und verantwortungsbewussten Menschen heranwachsen? Verschiedene Referentinnen und Referenten mit internationalem Renommee bringen sich ein, referieren, diskutieren. Danielle Graf ist Rechtsökonomin, Bachelor of Business Administration und Mitautorin des erziehungs- und bindungsorientierten Ratgeberblogs „Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten“ und der daraus entstandenen drei Spiegel-Bestseller. Sie spricht in ihrem Vortrag über „Wackelzahnrebellen bindungs- und beziehungsorientiert begleiten“ und bietet einen Workshop mit dem Titel „Es geht auch ohne Strafen“ an.

Der griechisch-orthodoxe Theologe Kyriakos Chamalidis, seit 1962 im deutschsprachigen Raum u.a. als Ehe-, Familien- und Lebensberater, Autor, Dozent und Tanzlehrer für traditionellen griechischen Tanz tätig, referiert über die aktuelle Situation der Familie unter dem Titel „Gesunde Familie HEUTE – Klassische Werte in der modernen Gesellschaft“. Dabei geht der Referent mit dem roten Faden der Ariadne kritisch durch die Geschichte und versucht uns Wege und Lösungen aufzuzeigen. Die beiden Schweizer Familienberaterinnen Monika Claus und Janine Schönenberger, beide selbst Mutter, schöpfen aus ihren jahrelangen Erfahrungswerten, welche sie in den Workshops „Meine Grenzen – deine Grenzen”- Hier bin ich, wer bist du?“ und „Vier Werte, die Kinder ein Leben lang tragen“ betrachten und schauen, wie diese anhand von praktischen Beispielen im Familienalltag umgesetzt werden können.

„Lieben-Ermutigen-Loslassen“, so heißt der Workshop mit Heike Torggler. Die ehemalige Leistungssportlerin, Psychologin, Autorin und freie Mitarbeiterin im Forum Prävention, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder, wohnt in Mölten und steht seit über 10 Jahren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beratend zur Seite. In ihrer Arbeit legt sie besonderen Wert auf achtsame Körperwahrnehmung und Emotionsregulation.

Der Südtiroler Hannes Waldner ist Wildnis-, Spiel- und Medienpädagoge und hat über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Bereich Spiel und Kreativität. Als Jugendarbeiter, freier Pädagoge und Referent hat er bereits hunderte Jugendliche in Gruppen, Projekten und Workshops begleitet. Beim Familienkongress am Ritten gestaltet er einen Familienabend einmal anders unter dem Motto „Gemeinsam spielen und lachen”. An beiden Kongresstagen bietet er einen parallelen Workshop für Kinder an, wo es heißt „Wir lernen

Familienisch!“

Auch Tagesgäste sind beim Familienkongress herzlich willkommen und zudem gibt es Kinderbetreuung vor Ort.