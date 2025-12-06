3. Staffel “Match in Paradise”: Die Liebesvilla lockt erneut

Von: apa

Wer der gegenwärtigen nasskalten Düsternis in Österreich entkommen möchte, kann ab Montagabend mit “Match in Paradise” gedanklich die Flucht antreten. Das Reality-TV-Format startet auf der Streamingplattform Joyn und beim Privatsender ATV in seine 3. Staffel – und wartet in und rund um eine Villa auf Kreta mit viel Sonne, Pool-Action, Alkohol, nackter Haut und Drama auf. Ziel der rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: die große Liebe finden. Es gilt das Prinzip Hoffnung.

Die sonnen- oder solariumgebräunten Liebeshungrigen verteilen zunächst “Likes” auf Basis von Fotos der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, damit sich nach Ankunft in der Villa erste “Matches” formieren können. Diese sind wichtig, um nicht vorzeitig die Heimreise antreten zu müssen und somit etwa auf Zweisamkeit in der “Love Suite” verzichten zu müssen. Sie steht für ausgewählte Glückliche bereit – Kondome auch.

Deutschsprachiger Raum vereint

Aber wer zieht eigentlich dieses Mal ein? Ein bunter Mix aus Österreicherinnen, Schweizern und so manchem Deutschen. Da wäre der Reality-TV-erprobte Germain Wolf mit riesigem – genau! – Wolfstattoo am Rücken. Er trinkt gern, geht gerne feiern und ist am liebsten mit zwei “Girls” gleichzeitig am Rumalbern, wie er in seiner Vorstellung kund tut. Auch Giuliano kennen eingefleischte Trash-TV-Fans womöglich. Er beschreibt sich als wild, mysteriös und sensibel. Er sucht toxische, aber nicht “asoziale Frauen”.

Anfangs nicht gut auf ihn zu sprechen ist seine Ex-Freundin Francesca, die – oh Schreck! – auch einzieht. Sie ist “mega shocked” ihn wieder zu sehen, nachdem er sich vor einem Jahr von ihr getrennt hat, wobei er u.a. gesagt haben soll, dass sie fett und hässlich sei. Einen von ihm zubereiteten Aperol nimmt sie daher nicht an. Giuliano ist sich aber sicher: Da geht noch was!

Südländische Typen und Ziegenbärte

Elias sieht seinem Bruder Daniel, der in der 2. Staffel mitmachte (und auch gegenwärtig im “Forsthaus Rampensau” im Einsatz ist), sehr ähnlich, was für Erheiterung sorgt. Seine 197 Zentimeter Körpergröße spielen ihm beim anderen Geschlecht in die Karten, ist der 23-Jährige mit blondiertem Haar und Waschbrettbauch überzeugt. Erste Auskünfte der Frauen lassen aber darauf schließen, dass südländische Typen hoch im Kurs stehen. Eine steht auf Ziegenbärte, eine andere will, dass der Mann “klassischer Provider” ist.

In den ersten beiden Folgen wird getrunken und geraucht. Gespräche werden geführt, wobei da und dort auch Fünkchen sprühen, während anderswo Stille und brutale Ehrlichkeit dominiert. Die knappe Badekleidung wird ausgepackt und der Pool eingeweiht. Es kommt zu einem ersten Blackout und kleinen Spielchen. Kenner der ersten beiden Staffeln müssen sich also auf nicht allzu viel Veränderung einstellen.

(S E R V I C E – https://www.joyn.at/serien/match-in-paradise)