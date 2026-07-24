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Kate Hudson soll am "Walk of Fame" verewigt werden

33 neue “Walk of Fame”-Sterne für 2027 geplant

Freitag, 24. Juli 2026 | 00:20 Uhr
Kate Hudson soll am \
APA/APA/AFP/LISA O'CONNOR
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Von: APA/dpa

Sternstunde für fast drei Dutzend Stars: Filmschaffende wie Kate Hudson, die Geschwister Elle und Dakota Fanning, Idris Elba, Delroy Lindo und Sam Rockwell zählen zu den insgesamt 33 Auserwählten, die ab 2027 mit einem Stern auf dem “Walk of Fame” in Hollywood geehrt werden sollen. In der Fernsehsparte sollen unter anderem “Friends”-Star Lisa Kudrow, Keke Palmer und “Game of Thrones”-Darsteller Pedro Pascal ausgezeichnet werden.

Der 2002 gestorbene Country-Sänger Waylon Jennings werde posthum mit einer Sternenplakette gefeiert, gaben die Veranstalter bekannt. Unter den weiteren Musikern, deren Namen in den Zementplatten des berühmten Gehsteigs verewigt werden, sind die australische Sängerin Sia, die Kolumbianerin Karol G, US-Rapper Lil Wayne sowie Bands wie The Ramones, The Smashing Pumpkins und Linkin Park sowie der französische Star-DJ David Guetta. In der Sparte Theater wird unter anderem der italienische Tänzer Roberto Bolle geehrt.

Termine für Enthüllung noch nicht bekannt

Die neuen Kandidaten seien unter Hunderten prominenten Anwärtern ausgewählt worden, hieß es. Die Termine für die Enthüllung der Plaketten sind bis jetzt nicht bekannt.

Der “Walk of Fame” mit mehr als 2.800 Sternen ehrt seit 1960 Verdienste im Showgeschäft. Die Gehsteigstrecke am Hollywood Boulevard, in den die sternförmigen Plaketten eingelassen werden, verläuft mitten durch das Zentrum von Hollywood.

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