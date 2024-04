Abba bedankten sich bei Fans in persönlicher Grußbotschaft

Die Popgruppe Abba hat sich zum 50. Jubiläum ihres Eurovision-Siegs in einer Botschaft bei ihren Fans auf der ganzen Welt bedankt. Abba-Fans haben am Samstag dem Gewinn beim Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Song “Waterloo” am 6. April 1974 im englischen Brighton gedacht. Ihnen dankten die vier Mitglieder der Popgruppe, Agnetha Fältskog, Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus, mit einer seltenen öffentlichen Grußbotschaft.

Es sei fast schon schwindelerregend und sie fühlten sich äußerst demütig, “dass Millionen von euch, die uns das erste Mal im Eurovision-Finale 1974 gesehen haben, unsere Musik nicht nur einer, sondern mehreren Generationen weitergegeben haben”, schreiben die vier Popstars auf Instagram.

Für sie sei es schwierig zu begreifen, dass 50 Jahre seit ihrem Erfolg in Brighton vergangen sind. Weiter schrieben die vier über den damaligen ESC: “Wovon träumten wir also in diesen spannenden Momenten oder im Chaos nach dem Sieg, den wir mit dem geringsten Vorsprung in der Geschichte der Eurovision errungen hatten? Vier verschiedene Träume, kein Zweifel, aber was immer sie waren, wie großartig sie auch waren, die Realität hat sie übertroffen, das ist sicher.”

Vielen von ihren Fans seien von Anfang an dabei gewesen und hätten sie seitdem begleitet. “In all den Jahren sind wir mit der Liebe von euch, unseren Fans, gesegnet worden”, hieß es von den Abba-Mitgliedern. Für sie sei es nicht leicht, sich dafür zu bedanken, ohne trivial zu klingen. “Wir können nur hoffen, dass ihr versteht, wie dankbar wir für eine lange, erfolgreiche Karriere und für eure unerschütterliche Loyalität und Unterstützung in all den Jahren sind. Danke.”