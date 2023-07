Adele appelliert an Vernunft der Fans

Die britische Popsängerin Adele hat ihre Fans dazu aufgerufen, bei Konzerten keine Gegenstände auf die Bühne zu werfen. Sie werde das nicht akzeptieren, warnte die 35-Jährige in einem Online-Video. Zuletzt waren wiederholt Auftritte von Musikern durch das Werfen von Gegenständen gestört worden. Dabei gab es auch Verletzungen. So wurde die Sängerin Bebe Rexha im Juni in New York von einem geworfenen Telefon am Auge getroffen.

“Hört auf, Gegenstände auf die Künstler zu werfen!”, warnte Adele in dem auf den Plattformen TikTok und Twitter veröffentlichten Video. “Ich werde euch umbringen”, sagte sie mit ironischem Unterton. Neben Bebe Rexha war zuletzt etwa auch die Country-Sängerin Kelsea Ballerini betroffen gewesen. Sie wurde bei einem Konzert im US-Bundesstaat Idaho von einem geworfenen Armband am Auge getroffen.

In einem besonders bizarren Fall schmiss kürzlich ein Fan in London während eines Konzerts der US-Popsängerin Pink eine Tasche mit der Asche der eigenen Mutter auf die Bühne. Ende des vergangenen Jahres war der britische Popstar Harry Styles von einem Dragee am Auge getroffen worden – in einem noch jüngeren Vorfall warf ihm ein Fan einen Blumenstrauß ins Gesicht.

“Dieser Trend, Künstler auf der Bühne mit Gegenständen zu bewerfen, muss ein Ende haben”, schrieb der US-Sänger Charlie Puth kürzlich auf Twitter. “Das ist so respektlos und sehr gefährlich. Ich bitte euch, genießt einfach die Musik.”