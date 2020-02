Ahrntaler räumt bei “Millionenshow” 30.000 Euro ab

Kurt Mair am Tinkhof war bei Armin Assinger

Bozen – Der aus dem Ahrntal stammende Kurt Mair am Tinkhof hat bei der gestrigen Ausgabe „Millionenshow“ im ORF 30.000 Euro abgeräumt.

Lange Zeit hatte der Südtiroler auf jede Frage eine Antwort. Erst als Quizmaster Armin Assinger fragte, welcher Band der Sänger angehörte, der mit dem Erfolg von „Seven Seas of Rhye“ seinen Job am Marktstand aufgeben konnte, stieg Mair am Tinkhof aus und nahm die 30.000 mit.

