Ariana Grande kündigt neues Album für März an

US-Popstar Ariana Grande will im März ein neues Album herausbringen. “Eternal Sunshine” werde am 8. März auf den Markt kommen, teilte die 30-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram mit. Dazu postete sie mehrere Fotos von sich mit rot geschminkten Lippen. Vorige Woche hatte die Grammy-Preisträgerin mit “yes, and?” bereits einen neuen Song veröffentlicht.

Grande hatte im Dezember mit Fotos und Videos aus einem Tonstudio ihre Fans auf neue Musik eingestimmt. Ihr letztes Album “Positions” erschien im Jahr 2020. Grandes sechstes Studiowerk enthielt 14 Songs, darunter auch mehrere Kollaborationen mit anderen Künstlern wie Rapperin Doja Cat, R-‘n’-B-Star The Weeknd oder Rapper Ty Dolla Sign.