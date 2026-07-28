Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein
Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen

Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein

Dienstag, 28. Juli 2026 | 04:16 Uhr
Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen
APA/APA/AFP/GETTY/MONICA SCHIPPER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Popstar Ariana Grande setzt sich Medienberichten zufolge juristisch gegen unbekannte Hacker zur Wehr, die unveröffentlichte Musik, Videos und Fotos entwendet und im Darknet verkauft haben sollen. Die 33-Jährige habe in Los Angeles eine entsprechende Klage eingereicht, berichteten der “Hollywood Reporter” und die Zeitschrift “People”. Allein im Jahr 2023 seien 45 noch unveröffentlichte Songs vorzeitig im Internet aufgetaucht, heißt es demnach in der Klageschrift.

Laut “Hollywood Reporter” waren Hits wie “Fantasize”, “That Bitch is Mine” und “White Tee” betroffen. Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete.

Im April hatte die Sängerin ihr neues Album “Petal” (auf Deutsch: Blütenblatt) angekündigt. Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen. Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical “Wicked” in der Rolle der Hexe Glinda von sich reden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Kommentare
83
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Jugendliche randalieren auf Schutzhütte am Comer See
Kommentare
31
Jugendliche randalieren auf Schutzhütte am Comer See
Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Kommentare
30
Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Vierter Einbruch innerhalb von nur zwei Jahren
Kommentare
27
Vierter Einbruch innerhalb von nur zwei Jahren
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Kommentare
26
CSD-Anschlag – Terrorismusexperte sieht schwere Versäumnisse
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 