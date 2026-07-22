Auch jüngste Tochter will Brad Pitts Namen ablegen

Von: APA/dpa

Vivienne, die jüngste Tochter der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), bemüht sich um eine Namensänderung. Die 18-Jährige, die mit eingetragenem Namen Vivienne Marcheline Jolie-Pitt heißt, will den Nachnamen ihres Vaters streichen lassen, wie US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten. Sie folgt damit dem Vorbild ihrer älteren Geschwister.

Laut der US-Zeitschrift “People” hat Vivienne einen entsprechenden Antrag in Los Angeles eingereicht und auf dem Formular “persönliche” Gründe für den Schritt angegeben. Das Gericht habe eine Anhörung für Anfang November angesetzt, hieß es.

Ältere Geschwister machen es vor

Vivienne folgt damit dem Beispiel ihrer älteren Geschwister Shiloh (20), Zahara (21) und Maddox (24). Im Jahr 2024 hatte die damals 18-jährige Shiloh ein Gesuch vor Gericht eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Entsprechende Anträge von Zahara und Maddox laufen derzeit, um die legal eingetragenen Namen “Zahara Marley Jolie” und “Maddox Chivan Jolie” zu erhalten. Dies könnte bei geplanten Anhörungen im September bewilligt werden, hieß es.

Scheidung und Streitigkeiten

Angelina Jolie und Brad Pitt haben zusammen drei leibliche Kinder (Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox), zudem übernahm der Schauspieler die Vaterrolle für Jolies Adoptivkinder Maddox, Pax und Zahara. Die lange Beziehung der Hollywood-Stars nahm 2016 ein Ende, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.