Bella Thorne machte zwei Jahre nach Heiratsantrag auch einen

Von: APA/dpa

Bella Thorne hat ihrem Partner Mark Emms einen Heiratsantrag gemacht – zwei Jahre nach seinem Antrag. “Vor drei Jahren haben wir uns kennengelernt, ein Jahr später machte er einen Heiratsantrag und jetzt ich auch”, schrieb die Schauspielerin (“Midnight Sun”, “Urlaubsreif”) auf Instagram. Dazu stellte die 27-Jährige unter anderem ein Video, wie sie vor ihm auf die Knie geht und eine kleine Schmuckschachtel öffnet.

In Clips ist zu sehen, dass der Raum dekoriert ist mit zahlreichen Blumen und Kerzen und Herzballons. Ein Video zeigt die beiden, wie sie sich nach dem Antrag küssen und umarmen. Die Kommentare zu alldem sind gespalten: Menschen schreiben “Ok Ladys, lasst uns das nicht normalisieren” oder aber “Das ist so romantisch”. Thorne selbst reagierte in einer Instagram-Story: “Die Kommentare sind sehr lustig! Total in der Mitte gespalten. Die eine Hälfte will nicht normalisieren, dem Partner einen Antrag zu machen, die andere findet: Fuck, yeah, Girl Power, das ist so süß!”

Der Unternehmer und Produzent Mark Emms hatte im Mai 2023 um Bella Thornes Hand angehalten. Thorne zufolge sei es “Liebe auf den ersten Blick” gewesen, als sich die beiden an einem Strand auf Ibiza bei einer Geburtstagsfeier für Model Cara Delevingne kennenlernten. Vor zwei Jahren hatte es geheißen, Thorne wünsche sich eine Hochzeitsfeier auf einem Landsitz in England, in Emms’ Heimat. Wann das passieren soll, ist unklar.

