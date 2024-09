Bon Jovi hielt Frau in Nashville von Sprung von Brücke ab

Von: APA/AFP

US-Rockstar Jon Bon Jovi hat in Nashville eine Frau von einem Sprung von einer Brücke abgehalten und ihr damit mutmaßlich das Leben gerettet. “Ein Hoch auf Jon Bon Jovi und sein Team dafür, dass sie einer Frau am Dienstagabend auf der Seigenthaler-Fußgängerbrücke geholfen haben,” erklärte die Polizei der Stadt Nashville in Tennessee am Mittwoch. “Bon Jovi hat geholfen sie zu überreden, vom Vorsprung über dem Cumberland-Fluss herunterzukommen.”

Der Website “Deadline” zufolge war Bon Jovi dabei, auf der Brücke ein Musikvideo zu drehen, als er eine Frau entdeckte, die außerhalb des Geländers am Abgrund stand. Ein vom Nachrichtensender WBIR veröffentlichtes Video zeigt, wie Bon Jovi und eine weitere Frau auf die hinter dem Geländer stehende Frau zugehen, kurz mit ihr sprechen und ihr dann helfen, über das Geländer zurück auf die Brück zu klettern. Anschließend nimmt Bon Jovi die Frau in den Arm und geht gemeinsam mit ihr zum Ende der Brücke. Bon Jovis gleichnamige Band hatte vor allem in den 80er-Jahren eine Reihe von Hits, darunter “Bed of Roses” oder “Livin’ on a Prayer”.

(S E R V I C E – Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.)