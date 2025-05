Kurioses Wahlergebnis in Terenten

Von: luk

Terenten – Die Gemeindewahlen in Südtirol haben nicht nur für Spannung, sondern auch für skurrile Momente gesorgt – besonders in der Pusterer Gemeinde Terenten. Dort hat die Bürgerliste einen Wahlerfolg hingelegt, mit dem sie offenbar selbst nicht gerechnet hatte: Sie holte vier Sitze im neuen Gemeinderat, obwohl sie nur drei Kandidaten aufgestellt hatte.

Was passiert mit dem überschüssigen Sitz? Der wandert kurzerhand zur Südtiroler Volkspartei (SVP). Für Unmut sorgt das aber nicht. Im Gegenteil: Die Zusammenarbeit zwischen SVP und Bürgerliste laufe gut, betont SVP-Bürgermeister Reinhold Weger gelassen. Auch von Seiten der Bürgerliste heißt es: Alles kein Problem – schließlich ziehe man in der Gemeindepolitik am selben Strang.