“Buffy”-Neuauflage mit Jungstar Ryan Kiera Armstrong

Von: APA/dpa

Die Kultserie “Buffy – Im Bann der Dämonen” mit Sarah Michelle Gellar als Vampirjägerin Buffy Summers soll mit einem 15-jährigen Nachwuchstalent neu aufgelegt werden. Ryan Kiera Armstrong (“Star Wars: Skeleton Crew”) hat den Zuschlag für die Hauptrolle als neue junge Vampirjägerin bekommen, wie der Streamingdienst Hulu bekannt gab.

Die heute 48 Jahre alte Gellar ist bei dem noch titellosen Projekt als ausführende Produzentin an Bord. Sie soll auch wieder Buffy Summers spielen, die diesmal aber nur als Nebenrolle auftritt. Gellar postete auf Instagram einen Mitschnitt von einem Videocall, in dem sie der überraschten Armstrong die Hauptrolle anbietet. “Möchtest du mir dabei helfen, die Welt zu retten?”, fragt Gellar die junge Schauspielerin – und hakt nach: “Möchtest du meine Auserwählte sein?” Die Buffy-Nachfolgerin kann es kaum fassen und bricht vor Freude in Tränen aus.

Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao soll beim Pilotfilm Regie führen

Bei der geplanten Neuauflage der Serie ist Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao (“Nomadland”) an Bord. Sie soll bei dem Pilotfilm Regie führen. Über den Inhalt ist nicht viel bekannt. Die von Armstrong gespielte Vampirjägerin wird als introvertierte Schülerin beschrieben, wie das Branchenblatt “Deadline.com” berichtete.

Von 1997 bis 2003 spielte Gellar die unerschrockene High-School-Schülerin Buffy in der Ortschaft Sunnydale, die Nacht für Nacht mutig und mit mystischen Kräften gegen Vampire kämpft, um die Welt vor dem Untergang zu beschützen. Für Gellar war “Buffy” der Durchbruch.