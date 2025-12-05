Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bushido lebt seit Anfang September nicht mehr bei Familie
Bushido lebt seit Anfang September nicht mehr bei Familie

Freitag, 05. Dezember 2025 | 12:28 Uhr
APA/APA/dpa/Fabian Sommer
Von: APA/dpa

Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi wohnen nach eigenen Angaben nicht mehr zusammen. Anfang September habe er das gemeinsame Haus verlassen, sagte Bushido im gemeinsamen Podcast des Paares. Anna-Maria Ferchichi hatte Ende November überraschend mitgeteilt, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben. “Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen”, schrieb die Influencerin.

Nach eigenen Angaben sind Bushido und Ferchichi trotz räumlicher Trennung aber nach wie vor ein Paar. Sie leben in Dubai. “Wir geben uns Mühe, aber es ist trotzdem eine fürchterliche Situation für die ganze Familie”, sagte die 44-Jährige im Podcast.

Sie wohnt mit den sieben gemeinsamen Kindern und dem Personal in einem Haus, er nun in einer Wohnung, wie sie jüngst auf ihrem Instagram-Account schilderte. Er komme oft zum Frühstück zu ihnen und kümmere sich mit um die Kinder. Ab Jänner begleite die ganze Familie Bushido auf seiner Deutschland-Tour.

Trotzdem “auf gutem Weg”

Im Podcast berichtete Anna-Maria Ferchichi: “Ich finde trotzdem, wir sind auf einem guten Weg. Und ich hoffe, es ist nach 2014 unsere nächste richtig handfeste Krise, die unsere Ehe jetzt hoffentlich besteht. Ich bin zuversichtlich, weil wir uns lieben und Gott sei Dank in die gleiche Richtung gucken.”

Die beiden sind seit 2012 verheiratet. Die 44-Jährige hat noch einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe. 2022 war die Großfamilie Ferchichi nach Dubai gezogen.

