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Königin Camilla traf Ex-Vogue-Chefin Anna Wintour

Camilla traf Sex-and-the-City-Star und Anna Wintour

Donnerstag, 30. April 2026 | 12:43 Uhr
Königin Camilla traf Ex-Vogue-Chefin Anna Wintour
APA/APA/AFP/POOL/SUZANNE PLUNKETT
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Von: APA/dpa

Die britische Königin Camilla hat sich bei ihrem Besuch in New York mit zwei Stilikonen der Stadt getroffen. Schauspielerin Sarah Jessica Parker – bekannt aus der Kultserie “Sex and the City” – und die ehemalige Vogue-Chefin Anna Wintour begleiteten Camilla zu einer Veranstaltung in der berühmten New York Public Library, wie Medien übereinstimmend berichteten.

Die Veranstaltung war dem Engagement Camillas für Alphabetisierung gewidmet. Vor dem Gebäude hatte sich eine Menschentraube versammelt, um einen Blick auf die Königin und ihre Begleiterinnen zu erhaschen, wie auf Videos zu sehen war. Die Bibliothek zählt zu den größten der Welt.

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