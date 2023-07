Cardi B wird bei Auftritt von Fan bespritzt und wirft Mikro

US-Rapperin Cardi B (“Bodak Yellow”) hat bei einem Auftritt ein Mikrofon nach einem Fan geworfen. Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf X (vormals Twitter) eines der Videos. Dort ist zu sehen, wie Cardi B bei der Open-Air-Show von einem weiblichen Fan mit dem Inhalt eines Trinkbechers bespritzt wird. Die Musikerin reagiert prompt und schmeißt ihr Mikro in Richtung der Frau. Die Sängerin kommentierte das Video nicht. In dem Clip sieht sie jedoch sehr entrüstet aus.

Wie die Branchenblätter “Variety” und “People” berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Club in Las Vegas. Das Video, das Cardi B teilte, sorgte für Aufregung unter den Fans und hatte am Montag rund 1,9 Millionen Aufrufe.