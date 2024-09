Cathy Hummels braucht zwölf Dirndl für die Wiesn

Von: APA/dpa

Influencerin Cathy Hummels (36) braucht für das Oktoberfest in diesem Jahr zwölf Dirndl. “Ich recycle natürlich. Dieses Jahr brauche ich circa zwölf verschiedene Looks. Viele leihe ich mir aus”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Einige stammten auch aus ihrer eigenen Kollektion, die sie zur Wiesn bei einem Trachten-Label herausgebracht hat.

Sie selbst hat auf Instagram angekündigt, zu ihrem Wiesn-Bummel, den sie als Promi-Event auf dem Oktoberfest etabliert hat und auch in diesem Jahr wieder veranstalten will, ein pinkes Dirndl aus dieser Kollektion zu tragen. “Pink steht für Selbstbewusstsein, Weiblichkeit und Kraft. Außerdem ist Pink meine Lieblingsfarbe”, sagte sie. Pink war – wohl auch wegen des kultigen Barbie-Films, an dem im vergangenen Jahr niemand vorbei kam – die Dirndl-Trendfarbe 2023, in diesem Jahr liegen eigentlich andere Farben im Trend, wie Axel Munz, Geschäftsführer der Dirndl-Kette Angermaier, sagt: “modisches Lila, helles Mint und Salbei, königliches Blau, tiefes Rot, Tannengrün bis hin zu elegantem Schwarz”.