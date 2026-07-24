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Im Oktober erfährt Chris Brown das Strafmaß

Chris Brown gesteht Gewaltvorwurf in London

Freitag, 24. Juli 2026 | 14:58 Uhr
Im Oktober erfährt Chris Brown das Strafmaß
APA/APA/AFP/BROOK MITCHELL
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Von: APA/dpa

Der US-amerikanische R&B-Sänger Chris Brown hat sich in einem britischen Prozess nach einer Auseinandersetzung in einem Nachtclub eines minderschweren Vorwurfs schuldig bekannt. Der 37-Jährige räumte den Anklagepunkt zur Androhung oder Anwendung von rechtswidriger Gewalt ein, im britischen Strafrecht “affray” genannt, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Die Anklage wegen Körperverletzung sowie zwei Anklagepunkte wegen des Besitzes einer Waffe (einer Flasche) an einem öffentlichen Ort sowie der versuchten schweren Körperverletzung wurden dagegen fallengelassen. Das Strafmaß soll am 26. Oktober verkündet werden. Der Sänger darf auf Kaution weiterhin das Land verlassen.

Die Tatvorwürfe in Großbritannien standen seit längerer Zeit im Raum. Hintergrund des seit längerem laufenden Strafverfahrens ist ein Vorfall im Londoner Nachtclub Tape im Stadtteil Mayfair im Februar 2023. Brown hatte die schwereren Vorwürfe bestritten.

Verurteilung wegen Übergriffen auf Rihanna

Das mutmaßliche Opfer, ein Musikproduzent, hatte angegeben, Brown habe ihm die Flasche auf den Kopf geschlagen und auf ihn eingetreten und -geschlagen, als er bereits am Boden lag, wie es in einem BBC-Bericht hieß. Für Brown musste im Rahmen seiner Kautionsauflagen eine Sicherheitsleistung von fünf Millionen Pfund hinterlegt werden (umgerechnet 5,85 Millionen Euro).

Der Grammy-Preisträger hatte den großen Durchbruch vor 20 Jahren mit der Single “Run It!” geschafft. Es folgten viele weitere Hits und erfolgreiche Alben.

Brown fiel bereits zuvor wegen gewalttätiger Übergriffe auf. 2009 hatte er seine damalige Freundin, die Sängerin Rihanna, angegriffen und war dafür zu Haft auf Bewährung und zu Sozialstunden verurteilt worden.

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