“Crocodile Hunter”-Sohn Robert Irwin wird zur Wachsfigur

Mit 20 ist er der jüngste in Sydney ausgestellte Australier

Robert Irwin, Sohn von “Crocodile Hunter” Steve Irwin, wird zur Wachsfigur. Der 20-Jährige sei der jüngste Australier, der jemals bei Madame Tussauds in Sydney ausgestellt worden sei, berichteten australische Medien am Dienstag. Das sei “eine große Ehre”, zitierte ihn das Nachrichtenportal “Perth Now”. “Ich bin ein großer Fan der Attraktionen von Madame Tussauds.” Robert Irwin ist in seiner Heimat als Naturschützer, aber auch als Fernsehpersönlichkeit bekannt.

Zusammen mit Mutter Terri und Schwester Bindi leitet er den Australia Zoo. Der private Zoo nördlich von Brisbane wurde viele Jahre vom TV-Star und Dokumentarfilmer Steve Irwin geleitet, der durch spektakuläre Begegnungen mit gefährlichen Tieren weltberühmt wurde. 2006 starb er bei Dreharbeiten durch den Stich eines Stachelrochens.

Für die Wachsfigur wurde bei Robert Irwin mehr als 100 Mal gemessen, außerdem wurden Hunderte Fotos gemacht. Er soll in seinem berühmten kakifarbenen Shirt des Australia Zoo sowie mit einer Schlange ausgestellt werden.

“Robert Irwin ist der Mann der Stunde! Wir sind voller Ehrfurcht vor allem, was er in so jungen Jahren erreicht hat”, sagte Richard Dilly, Geschäftsführer von Madame Tussauds Sydney. “Die Ehrung mit seiner eigenen Wachsfigur ist ein Beweis für sein bleibendes Erbe und den tiefgreifenden Einfluss, den er auf unseren Planeten hat.”