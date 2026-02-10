Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > DACH-Kommentatorentrio für ESC-Vorentscheid “Vienna Calling”
"Vienna Calling" entscheidet über Österreichs ESC-Starter

DACH-Kommentatorentrio für ESC-Vorentscheid “Vienna Calling”

Dienstag, 10. Februar 2026 | 11:35 Uhr
Am späten Abend des 20. Februar steht mit Ende der Show “Vienna Calling – Wer singt für Österreich?” fest, wer für Österreich beim 70. Eurovision Song Contest in Wien in den Ring steigt. Seit Dienstagvormittag herrscht Gewissheit darüber, wer die Sendung auf ORF 1 und ORF ON (20.15 Uhr) kommentieren wird: Caroline Athanasiadis, Elton und Luca Hänni. Sie sollen laut einer Aussendung die zwölf Acts und deren Songs unterhaltsam einordnen und mit Expertise aufwarten.

Mit dem Trio ist quasi der gesamte DACH-Raum in die Vorauswahl einbezogen: Die österreichische Kabarettistin Athanasiadis präsentiert seit längerem die Quizshow “Smart10” im ORF und ist laut Eigenaussage “glühender Song-Contest-Fan”. Elton war beim ESC 2023 als deutscher Punktesprecher dabei und hat bei mehreren Vorentscheiden in Deutschland mitgemischt. Er betrachtet es als “unfassbare Ehre”, bei der Sendung mit dabei zu sein. “Ich werde meine ganze Leidenschaft, mein gesamtes Know-how und meine komplette Expertise einbringen, damit ihr mit dem bestmöglichen Kader in die Mission Titelverteidigung startet”, wurde die Showgröße zitiert. Das Trio komplettiert Sänger Hänni. Er vertrat die Schweiz beim ESC 2019 in Tel Aviv, wo er den 4. Platz erreichte.

Moderiert wird die Sendung von Alice Tumler und Cesár Sampson. Die Acts müssen beim Publikum und der Jury punkten, um sich das Ticket, das zur Teilnahme am Finale am 16. Mai berechtigt, zu sichern.

