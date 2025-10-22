Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Dakota Johnson lernte positives Körpergefühl von der Mutter
Mittwoch, 22. Oktober 2025 | 11:24 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ARTURO HOLMES
Von: APA/dpa

US-Schauspielerin Dakota Johnson (36) hat ihr positives Körpergefühl nach eigenen Angaben von ihrer Mutter gelernt. “Sie hat uns beigebracht, wie man sich um seinen Körper kümmert und ihn liebt und dass unsere Körper schön sind”, sagte sie der deutschen “Vogue”, die den “Fifty Shades of Grey”-Star auf dem Cover ihrer Novemberausgabe hat.

“Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges für ein junges Mädchen, weil uns ständig gesagt wird, dass wir nicht gut genug sind”, heißt es in dem vorab erschienenen Interview weiter. “Wenn dir nicht von klein auf von der Frau, zu der du am meisten aufschaust, gesagt wird, dass du perfekt und klug und besonders und stark und mutig bist, kann dich das wirklich kaputtmachen.” Sie sei ihrer Mutter – Schauspielerin Melanie Griffith (68, “Die Waffen der Frauen”) – daher sehr dankbar.

Johnson macht nach eigenen Angaben fünfmal die Woche Sport, achtet auf ausreichend Schlaf, gute Ernährung und ihre Flüssigkeitszufuhr. Aber manchmal wolle sie auch einfach drei Margaritas mit ihren Freunden trinken “und darauf pfeifen”. Johnson wurde über die “Fifty Shades of Grey”-Filme bekannt. Zuletzt war sie an der Seite von Pedro Pascal sowie Chris Evans in der Romanze “Was ist die Liebe wert: Materialists” im Kino zu sehen.

