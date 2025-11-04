Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > David Beckham von König Charles zum Ritter geschlagen
"Es ist ein sehr emotionaler Moment für mich"

David Beckham von König Charles zum Ritter geschlagen

Dienstag, 04. November 2025 | 13:26 Uhr
\
APA/APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Sir David Beckham ging auf ein Knie, senkte den Kopf – und erhielt im prunkvollen Saal des Windsor Castle den Ritterschlag von König Charles. Beim folgenden Händedruck lächelten sich die beiden Männer an. Nach jahrelangem Warten genoss der frühere englische Fußball-Nationalspieler die Zeremonie als “Knight Bachelor”, als Ritter ohne Ordenszugehörigkeit, am Vormittag sichtlich.

Beckham trug einen dunklen Cutaway-Anzug, wie Bilder aus dem Schloss zeigen. Die Ehrung zum Ritter war im Juni bekanntgegeben worden. Der langjährige Kapitän der Three Lions wird seitdem Sir David Beckham genannt, jetzt folgte die Zeremonie mit dem König.

Er habe sich nie vorstellen können, eine solch ehrenvolle Auszeichnung zu bekommen, hatte der 50-Jährige der Nachrichtenagentur PA im Juni gesagt. “Ich bin unheimlich stolz, und es ist ein sehr emotionaler Moment für mich, den ich mit meiner Familie teilen kann.”

Die erfolgreiche Fußballkarriere von Sir David

Während seiner langen Karriere hatte Beckham zahlreiche Titel gewonnen. Einer der Höhepunkte: 1999 siegte er mit Manchester United im Finale der Champions League gegen den FC Bayern. 2003 war Beckham bereits in den Rang des “Officer of the Order of the British Empire” (OBE) erhoben worden.

“Für mein Land zu spielen und Kapitän zu sein, war das größte Privileg meiner Karriere und ein wahr gewordener Kindheitstraum”, sagte Beckham. Als Ehefrau von Sir David wurde Victoria Beckham (51) zu “Lady Beckham”. Die jetzige Designerin, die in den 1990ern mit der Popgruppe Spice Girls bekanntgeworden war, ist ähnlich berühmt wie ihr Ehemann.

Großer Verehrer des Königshauses

David Beckham war 2014 schon einmal nah dran an der Ritterwürde, wurde dann aber doch nicht berücksichtigt. Es folgten etliche Schlagzeilen insbesondere in den Boulevardmedien über die angeblichen Hintergründe. Beckham soll sich über die ausgebliebene Ehrung bitterlich beschwert haben.

Der 50-Jährige, der unter anderem Model, Unternehmer und Fußballclub-Besitzer ist, gilt als großer Verehrer des Königshauses. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. 2022 stand der Ex-Fußballer stundenlang in der Schlange, um der in der Westminster Hall aufgebahrten Monarchin die letzte Ehre zu erweisen.

Die Ritterwürde ist im Ausland wohl die bekannteste britische Auszeichnung – es gibt aber mehrere Abstufungen. Der “Knight Bachelor” gehört im Gegensatz beispielsweise zum “Knight Commander” keinem Orden an. Unterhalb des Ritterschlags gibt es zahlreiche weitere Auszeichnungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
36
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
34
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 