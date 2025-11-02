Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher Musikmanager Dieter Weidenfeld ist tot
Deutscher Musikmanager Dieter Weidenfeld ist tot

Sonntag, 02. November 2025 | 11:05 Uhr
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Von: APA/dpa

Ein Leben für den Schlager: Der Musikmanager und Produzent Dieter Weidenfeld hat die Karrieren zahlreicher Künstler maßgeblich geprägt und gilt als der Entdecker von Howard Carpendale. Am Samstag ist er im Alter von 95 Jahren in München gestorben, wie seine Tochter Natalie Weidenfeld der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Noch bis 2024 sei ihr Vater als Manager für den Sänger Matthias Reim beruflich tätig gewesen. Über Jahrzehnte hatte er unter anderem mit Howard Carpendale, Peter Kraus und Udo Jürgens zusammengearbeitet.

Der gebürtige Kölner Weidenfeld begann seine Laufbahn Mitte der 1960er-Jahre bei Radio Luxemburg, später ging er zur Plattenfirma EMI Electrola – wo er dem jungen und noch unbekannten Howard Carpendale zu seinem ersten Plattenvertrag verhalf – und eröffnete schließlich in München sein eigenes Büro.

Inszenierte Konzerte und schrieb Bücher

Zu den von ihm betreuten Künstlern zählten den Angaben nach auch der Schauspieler Klausjürgen Wussow sowie die Sänger Rex Gildo und Abi Ofarim. Neben seiner Tätigkeit als Manager inszenierte Weidenfeld als Regisseur in den 1980er und 1990er-Jahren Konzerte, schrieb Liedtexte für Howard Carpendale und verfasste überdies mehrere Bücher.

