Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Deutscher Schauspieler Rolf Becker mit 90 Jahren gestorben
Rolf Becker wurde 90 Jahre alt

Deutscher Schauspieler Rolf Becker mit 90 Jahren gestorben

Freitag, 12. Dezember 2025 | 20:45 Uhr
Rolf Becker wurde 90 Jahre alt
APA/APA/dpa/Markus Scholz
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Rolf Becker, einer der renommiertesten deutschen Schauspieler, ist tot. Der Wahlhamburger starb am Freitag im Kreise seiner Familie im Alter von 90 Jahren in einem Hamburger Hospiz, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm bestätigte. Der 1935 in Leipzig geborene Becker machte sowohl am Theater als auch in Film und Fernsehen Karriere. Einem Millionenpublikum bekannt wurde er zuletzt in der beliebten Arztserie “In aller Freundschaft” des deutschen TV-Senders ARD.

Darin spielte er seit 2006 neben Ursula Karusseit den gutmütigen Rentner Otto Stein. Aufgewachsen in Norddeutschland, studierte Becker nach dem Abitur Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Nach Stationen in München, Darmstadt und Ulm wechselte er 1963 ans Theater Bremen, wo er auch selbst inszenierte. In seiner Wahlheimat Hamburg war er später unter anderem Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus und am Thalia Theater.

Becker machte auch im Fernsehen und beim Film Karriere

Becker avancierte zu einem der gefragtesten Theaterschauspieler und machte auch im Fernsehen und beim Film Karriere (“Trenck”-Serie, 1971, “Die verlorene Ehre der Katharina Blum”, 1976). Auch als Sprecher von Hörbüchern machte er sich mit seiner markanten Stimme einen Namen. Von 1997 bis 2004 spielte er den “Jedermann” in der Hamburger Speicherstadt.

Sein schauspielerisches Talent hat Becker an seine Kinder Ben und Meret Becker aus der Ehe mit der Schauspielerin Monika Hansen weitergegeben. Seit 1980 war Becker in zweiter Ehe mit der Schauspielerin Sylvia Wempner verheiratet, mit der er zwei leibliche Söhne und einen Adoptivsohn hat.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
74
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
66
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kommentare
43
Schloss in den Dolomiten zur Versteigerung bei Sotheby‘s
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Kommentare
33
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Kommentare
25
Wieder bedenklicher Vorfall in den Öffis
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 