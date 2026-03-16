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Diane Warren hat ihre Oscar-Pechsträhne fortgesetzt

Diane Warren ging bei den Oscars zum 17. Mal leer aus

Montag, 16. März 2026 | 10:15 Uhr
Diane Warren hat ihre Oscar-Pechsträhne fortgesetzt
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
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Von: APA/dpa

17 Nominierungen seit 1988 und kein Oscar: Die Musikerin Diane Warren hat bei den Oscars ihre Pechsträhne fortgesetzt und damit Berichten zufolge einen Rekord aufgestellt. Die 69-jährige Komponistin und Songwriterin hatte an der 98. Oscarverleihung mit einer Nominierung für das Lied “Dear Me” für den Oscar als bester Filmsong teilgenommen – die Trophäe ging dann jedoch an den Netflix-Hit “KPop Demon Hunters”.

Warren war erstmals 1988 für das Lied “Nothing’s Gonna Stop Us Now” im Film “Mannequin” für den Oscar nominiert worden, verlor das Rennen in dem Jahr jedoch gegen einen Song aus dem Film “Dirty Dancing”. Seitdem war sie für Songs aus Filmen wie “Armageddon”, “Pearl Harbor” und “The Hunting Ground” nominiert worden. Vergangenes Jahr hatte sie gegen das Lied “El Mal” aus “Emilia Pérez” verloren.

Mit der erneuten Enttäuschung am Sonntagabend hat Warren nun Medienberichten zufolge den Tontechniker Greg P. Russell als größter Oscar-Pechvogel überholt. Laut “Entertainment Weekly” und “The Guardian” ist die Musikerin nun die Person mit den meisten Oscar-Nominierungen ohne Gewinn. Ein Trostpflaster: 2022 wurde die Künstlerin von der Filmakademie mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

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