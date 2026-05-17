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Swarovski und Ostrowski verkünden nun das Ergebnis

Die Ergebnisverkündung beim 70. ESC in Wien gestartet

Sonntag, 17. Mai 2026 | 00:05 Uhr
Swarovski und Ostrowski verkünden nun das Ergebnis
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Nun geht es um jeden Punkt: Die Ergebnisverkündigung im Finale des 70. Eurovision Song Contest in Wien hat begonnen. Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wird nun zunächst die Sprecher der jeweiligen Fachjurys aller ursprünglich am Bewerb teilnehmenden 35 Länder der Reihe nach aufrufen. Diese verkünden dann die 12 Punkte jedes Landes, während die übrigen Punkte nur eingeblendet werden. Für Österreich übernimmt abermals Philipp Hansa diese Aufgabe.

Erst Experten, dann das Publikum

Nach diesem Prozess steht dann eine vorläufige Reihung der 25 im Finale vertretenen Länder fest. In einem zweiten Durchgang verkünden Ostrowski und Swarovski dann – beginnend beim von den Jurys am schlechtesten bewerteten Land – der Reihe nach die Publikumsstimmen für die einzelnen Länder. Erst am Ende steht somit fest, wer heuer den ESC gewonnen hat.

Laut Wettbüros weiter Finnland vor Australien

Unmittelbar vor der Ergebnisverkündigung liegt nach wie vor das finnische Duo Linda Lampenius & Pete Parkkonen mit “Liekinheitin” bei den Buchmachern auf Platz 1 – mit einer Siegwahrscheinlichkeit jenseits der 40 Prozent. Dem Nordduo auf den Fersen mit einer Prognose von über 20 Prozent liegt Australiens Popdiva Delta Goodrem mit “Eclipse”. Österreichs Kandidat Cosmó mit seinem “Tanzschein” hingegen dürfte dagegen kämpfen müssen, als Gastgebervertreter auf dem letzten Platz zu landen.

Bis klar ist, welcher dieser Kandidaten jubeln darf oder ob es gar einen Außenseitersieg gibt, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Wesentlich vor 1 Uhr wird nicht mit einem Ergebnis gerechnet.

(S E R V I C E – www.eurovision.com )

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