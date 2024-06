ESC-Sieger Nemo in seiner Schweizer Heimat gefeiert

Von: APA/AFP

Fünf Wochen nach dem Eurovision Song Contest (ESC) ist Sieger Nemo in seiner Schweizer Heimatstadt gefeiert worden. Nemo erschien am Montag in Biel bei sommerlichen Abendtemperaturen von mehr als 20 Grad mit einer übergroßen rosa Wuschelmütze auf der Bühne und warf der seinen Namen skandierenden Menge Küsse zu.

“Jeden Morgen ging ich an diesem Platz vorbei zur Schule”, sagte Nemo sichtlich bewegt. “Und jetzt seid Ihr alle wegen mir da.” Der Abend “könnte auch einfach ein sehr absurder Traum sein” – aber er sei real. “Vielen Dank an alle.”

Nemo hatte für die Schweiz Mitte Mai das ESC-Finale in Malmö gewonnen. Er setzte sich mit 591 Punkten gegen den in den Wettbüros favorisierten Kroaten Baby Lasagna durch, der insgesamt 547 Punkte holte.

Nemo war der erste nichtbinäre Gewinner des zum 68. Mal ausgetragenen ESC und fühlt sich eigenen Worten zufolge weder als Mann noch als Frau. Der Siegersong “The Code” erzählt die Geschichte von Nemo.