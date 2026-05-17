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Dara: "Haben wir Geschichte geschrieben, oder was?!"

ESC-Siegerin Dara dankt Gott und dem Universum

Sonntag, 17. Mai 2026 | 02:46 Uhr
Dara: \
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Es habe eine besondere Kraft gegeben, die sie zum Sieg beim 70. Eurovision Song Contest in Wien geführt habe, zeigte sich die überraschte Siegerin Dara vor der versammelten Presse überzeugt nach ihrem Triumph: “Und diese Kraft hat einen Namen – der ist Gott, der ist das Universum und die Sprache, die wir alle sprechen: Musik.” Dieser Triumph sei auch für Bulgarien bedeutend: “Haben wir heute Geschichte geschrieben, oder was?!”

Für sie selbst gelte in jedem Falle: “Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. […] Keine Ahnung, ob ich schlafe oder das hier die Realität ist.” Denn fix sei eines: “Niemand hat geglaubt, dass wir gewinnen könnten.”

“Streben nach Perfektion ein Problem”

Dabei habe ihr Song “Bangaranga” eine wichtige Botschaft der Individualität: “Das Streben nach Perfektion ist in unserer Gesellschaft derzeit ein großes Problem.” Sie habe sich in der Wiener ESC-Welt geliebt und unterstützt gefühlt: “Heute Morgen bin ich aufgewacht und musste fast weinen, weil ich Euch alle so vermissen werde.”

Ihrem jüngeren Ich würde sie sicherlich einen Tipp geben: “Bleib verrückt.” Und sie würde der jüngeren Dara eine Regel ans Herz legen: “Alles ist möglich.”

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