Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ex-Schumacher-Manager: “Wurde lange ausspioniert”
Überfall in Villa

Ex-Schumacher-Manager: “Wurde lange ausspioniert”

Freitag, 12. Dezember 2025 | 10:45 Uhr
Willi Weber in seiner Villa beraubt
APA/APA/dpa/Ronald Wittek
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der frühere Formel-1-Manager Willi Weber geht nach dem brutalen Raubüberfall auf ihn davon aus, zuvor über längere Zeit ausspioniert worden zu sein. “Die wussten, was sie machen”, sagte der 83-Jährige der “Bild” (Freitag).

“Ich muss über Wochen ausspioniert worden sein. Die kamen rein und wussten alles.” Den maskierten Tätern habe er etwa Codes zu Tresoren geben müssen. Das Trio habe den Inhalt daraus komplett geraubt, schilderte Weber. “Es ist alles weg! Auch meine Uhren.”

Weber war nach eigener Darstellung am Dienstagabend in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald überfallen worden. “Sie waren zu dritt, sie haben mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mich ordentlich verprügelt”, hatte er berichtet. Mit seiner Frau und einer Haushälterin habe er in Angst ausgeharrt – gefesselt, geschlagen und bedroht. Dann erst sei es ihm gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
218
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
72
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
53
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
42
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Kommentare
32
Meran: Sanitätsbetrieb verteidigt höhere Parktarife beim Krankenhaus
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 