Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Freddy Krueger”-Star zu Halloween mit Stern gefeiert
Freitag, 31. Oktober 2025 | 22:53 Uhr
Von: APA/dpa

Am Gruselfeiertag Halloween ist der Horror-Darsteller Robert Englund (78) auf Hollywoods “Walk of Fame” mit einer Sternenplakette verewigt worden. Er sei dankbar dafür, dass er nun auf dem Hollywood Boulevard, wo schon so viele diverse Künstler geehrt wurden, “für immer in die amerikanische Populärkultur” zementiert worden sei, sagte Englund.

Der Schauspieler, der als Freddy Krueger in der “Nightmare”-Reihe für Gänsehaut sorgte, erhielt die 2.826. Plakette auf dem berühmten Gehsteig. Zu der Zeremonie war “Cabin Fever”-Regisseur Eli Roth (53) als Gastredner eingeladen. Durch seine angsteinflößenden Auftritte habe Englund ihm viele schlaflose Nächte bereitet. “Du hast mich in meinen Teenagerjahren wirklich traumatisiert”, zollte Roth augenzwinkernd Tribut.

Schauspielerin Heather Langenkamp (61) erinnerte an Gruselszenen bei gemeinsamen Dreharbeiten mit Englund. Sie spielte 1984 in dem Originalfilm “Nightmare – Mörderische Träume” eine Teenagerin, die in ihren Träumen von dem Serienkiller Freddy Krueger bedroht wird.

Regisseur Wes Craven (1939 – 2015) engagierte damals Englund für die Rolle des Mörders, der mit entstelltem Gesicht und scharfen Fingerkrallen seine Opfer jagte. Weitere sieben Male spielte er Freddy Krueger, zuletzt 2003 in “Freddy vs. Jason”.

Englund wirkte in seiner Karriere in mehr als 80 Filmen und Fernsehserien mit, etwa an der Seite von Arnold Schwarzenegger in Mr. Universum (1976) und mit Barbra Streisand in “A Star Is Born” (1976). 2022 war er in der vierten Staffel der Netflix-Mysteryserie “Stranger Things” zu sehen.

