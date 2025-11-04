Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Frühere Grateful-Dead-Sängerin Godchaux gestorben
Sie wurde 78 Jahre alt

Frühere Grateful-Dead-Sängerin Godchaux gestorben

Dienstag, 04. November 2025 | 07:20 Uhr
Donna Jean Godchaux
Instagram/Grateful Dead/Photo by Jim Marshall
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die frühere Sängerin der legendären Rockband Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, ist tot. “Ihre unverwechselbare Stimme und ihr strahlender Geist” hätten unzählige Fans berührt und die Grateful-Dead-Familie “unermesslich bereichert”, hieß es in einer Würdigung der Band, die über Soziale Medien verbreitet wurde. Godchaux sei an einer Krebserkrankung gestorben, teilte ihr Sprecher laut der “New York Times” mit. Sie wurde 78 Jahre alt.

Während der Hippie-Ära Mitte der 1960er-Jahre ging die Band um Frontmann Jerry Garcia aus der Musikszene von San Francisco hervor. Godchaux gehörte der Rockband zusammen mit ihrem Ehemann, dem Pianisten und Keyboarder Keith Godchaux, in den 1970er Jahren an. Sie sang auf Alben wie “Europe ’72” und “Terrapin Station” und ging mit der Band auf Tour. Als Studiomusikerin wirkte die Sängerin an dem Elvis-Lied “Suspicious Minds” und an dem Hit “When a Man Loves a Woman” von Percy Sledge mit. Sie arbeitete auch mit Musikgrößen wie Cher, Dionne Warwick oder Neil Diamond.

1994 wurden die Musiker der Grateful Dead in die Ruhmeshalle des Rock ‘n’ Roll aufgenommen, auch Godchaux gehörte dazu. Lead-Gitarrist Jerry Garcia starb 1995 im Alter von 53 Jahren, die Gruppe trennte sich. Später traten Musiker der Rockband unter anderen Band-Namen weiter auf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
29
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
27
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 