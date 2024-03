Glückwünsche und Orden für Prinz Edward zum 60. Geburtstag

Der jüngste Bruder von König Charles III., Prinz Edward, ist am Sonntag zu seinem 60. Geburtstag mit einer besonderen Ehre bedacht worden. Charles habe ihn in den Distelorden berufen, teilte der Buckingham-Palast mit. Die Aufnahme in den “Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle” gilt als höchste Auszeichnung Schottlands. Die Distel gilt als Nationalblume des nördlichsten Landesteils im Vereinigten Königreich.

Zu seinem 59. Geburtstag im vergangenen Jahr war Edward bereits zum Herzog von Edinburgh ernannt worden – ein Titel, den zuletzt sein Vater Prinz Philip getragen hatte. Edward, der sich zu seinem runden Geburtstag mit seinen drei Hunden fotografieren ließ, zeigte sich bescheiden. Es sei ein “riesiges Privileg” gewesen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, aber er habe auch die schwere Bürde der Erwartungen gespürt, sagte er in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des Senders ITV. Seine Frau, Herzogin Sophie (59), lobte er als seinen Fels. “Ich habe unglaubliches Glück, sie zu haben, und dass sie mich gefunden hat (…)”, sagte der Prinz.

Der Buckingham-Palast postete zu Edwards Geburtstag eine kleine Diashow mit Fotos aus dem Leben des jüngsten Sohns von Queen Elizabeth II. Dazu hieß es: “Wünschen dem Herzog von Edinburgh alles Gute zum Geburtstag heute!”