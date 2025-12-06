Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gottschalk: “Macht euch um mich bitte keine Sorgen”
Entertainer bleibt trotz Krebs-Diagnose optimistisch

Gottschalk: “Macht euch um mich bitte keine Sorgen”

Samstag, 06. Dezember 2025 | 11:28 Uhr
Entertainer bleibt trotz Krebs-Diagnose optimistisch
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Mit einer Videobotschaft hat sich Moderator Thomas Gottschalk an seine Fans gewandt. “Macht euch um mich bitte keine Sorgen”, sagte der 75-Jährige in dem auf Instagram veröffentlichten Video. “Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.” Am vergangenen Sonntag hatte der Entertainer bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein.

In dem Videogruß am Morgen vor seinem Abschied in der Show “Denn sie wissen nicht, was passiert” bei RTL (20.15 Uhr) sagte er weiter: “Ich hoffe, ihr schaltet ein und seid dabei, ich bin auf jeden Fall dabei.” Und dann schickte er noch hinterher: “In diesem Sinne wünsche ich euch Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.”

Zusammen mit Gottschalk ziehen sich auch dessen Co-Stars Günther Jauch und Barbara Schöneberger nach sieben Jahren aus der Spielshow des Privatsenders zurück.

