Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Gottschalk will sich nach TV-Abschied zurückziehen
Gottschalk und seine Frau Karina wollen mehr reisen

Gottschalk will sich nach TV-Abschied zurückziehen

Mittwoch, 26. November 2025 | 10:02 Uhr
Gottschalk und seine Frau Karina wollen mehr reisen
APA/APA/dpa/Armin Weigel
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Moderator Thomas Gottschalk (75) möchte sich mit einer wohl letzten Sendung aus dem TV-Geschäft verabschieden – und dann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. “Mit Sicherheit erst einmal für ein Jahr. Wir wollen viel reisen”, sagte Gottschalk dem Magazin “Bunte” zu den Plänen mit seiner Frau Karina. “Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe.”

“Mit 75 ist es wohl an der Zeit, sich zu verabschieden”, sagte Gottschalk mit Blick auf seine wohl letzte Samstagabendshow bei RTL am 6. Dezember. “Die meisten Menschen gehen mit 67 oder schon früher in Rente. Ich verspüre in mir weder Bitterkeit noch bedaure ich, dass Schluss ist.” Unsinn reden sei immer Teil seines Lebens gewesen.

Auch über seinen Aussetzer bei der Bambi-Verleihung sprach der zuletzt gescholtene Showmaster. “Ich bin gestolpert – und nach 40 Jahren war das wohl fällig”. Über Krankheit und Alter spreche er offen und würde mit einer Demenz “definitiv offen umgehen”.

Entscheidung gemeinsam mit Frau Karina getroffen

Zu seinen Gründen für den TV-Abschied sagte der Moderator: “Weil ich finde, dass ich die veränderten Bedingungen des Fernsehgeschäfts akzeptieren muss. Heute würde kein Sender mehr sagen: Thomas, mit dir machen wir jetzt etwas ganz Neues. Das verstehe ich.”

Die Entscheidung, dass nun Schluss sein soll, hat Gottschalk zusammen mit seiner Frau getroffen. “Karina findet den Thomas aus Kulmbach sowieso spannender als den Gottschalk aus dem Fernsehen.”

Zur Frage, wie er in Erinnerung bleiben wird, macht sich Gottschalk demnach keinen Kopf. “Jede Zeit hat ihre Helden. Mich wird man vielleicht einordnen, wie ich die Beatles einordne: So was gibt”s nicht wieder.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
Kommentare
40
Meran: Illegale Arbeiter flüchten durch Weinberge
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Kommentare
28
„Trumps ‚Plan für die Ukraine‘ nimmt eigentlich China ins Visier“
Zank zwischen Knoll und SVP
Kommentare
27
Zank zwischen Knoll und SVP
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
26
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Kommentare
23
Schulbus rutscht oberhalb von Meran von der Straße
Anzeigen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 