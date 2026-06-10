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Tom Kaulitz und Heidi Klum haben die gleichen Werte

Heidi Klum schätzt gemeinsame Werte in der Ehe

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 10:04 Uhr
Tom Kaulitz und Heidi Klum haben die gleichen Werte
APA/APA/AFP/JULIE SEBADELHA
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Von: APA/AFP

Für Model und Moderatorin Heidi Klum sind gemeinsame Werte das Geheimnis ihres Eheglücks mit dem Musiker Tom Kaulitz. “Am Ende des Tages haben Tom und ich dieselben Werte, und deshalb funktioniert das auch so supergut mit uns”, sagte die 53-Jährige der Illustrierten “Superillu” laut Mitteilung vom Mittwoch. “Mein Mann ist einfach ein total offener, herzlicher Mensch und immer für mich da.”

Klum und der 36 Jahre alte Gitarrist der Band Tokio Hotel sind seit 2019 verheiratet. “Ich hab echt Glück gehabt mit meinem ‘Ossi'”, sagte die Moderatorin der ProSieben-Sendung “Germany’s Next Topmodel”. Kaulitz stammt aus dem sächsischen Leipzig, Klum aus Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen.

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