Hip-Hop-Festival Rolling Loud geht ins Finale

Von: apa

Das Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) geht am Sonntag mit Travis Scott ins Finale. Bei der Anreise am dritten Tag bildete sich erneut Stau. Auch bei der Abreise vom Magna Racino in der Nacht auf Sonntag kam es zu Verzögerungen. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung weiter ruhig. Am Samstag wurden 19 Anzeigen verzeichnet. Diese betrafen vor allem Diebstähle, sagte Manuela Weinkirn, Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Bei der Anreise kam es laut ÖAMTC am Sonntagnachmittag erneut zu Staus. Die Abfahrt von der Südautobahn (A2) auf die Südostautobahn (A3) wurde gesperrt. Der Verkehr wurde über Traiskirchen und die L156 bzw. Baden und die B210 umgeleitet, berichtete ein Sprecher. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, war von den Veranstaltern ein neues Konzept mit “Travel Tickets”, die im Vorfeld gebucht werden mussten, erarbeitet worden.

50.000 Gäste wurden am Samstag verzeichnet, davon waren 35.000 mit öffentlichen Verkehrsmittels unterwegs. Zu Wartezeiten kam es u.a., weil zwei Sonderzüge nach Wien ausfielen. Exekutive und Rettung standen am Bahnhof Ebreichsdorf im Einsatz, um wartende Festivalgäste mit Wasser zu versorgen. Daraufhin seien Busse umgeleitet worden, hieß es vonseiten des Veranstalters. Die Abreise war den Angaben zufolge mit drei Stunden geplant und konnte innerhalb von zweieinhalb Stunden abgewickelt werden. Bei Racino Rocks mit Metallica Anfang Juni habe die Abreise fünf Stunden in Anspruch genommen, wurde in einer schriftlichen Stellungnahme am Sonntag ein Vergleich gezogen.

Am Samstag wurden insgesamt 298 Personen versorgt, teilte das Rote Kreuz Niederösterreich mit. Hauptursachen waren Verletzungen wie Schürf- und Schnittwunden, Verstauchungen oder Kreislaufprobleme aufgrund der Hitze. Der Großteil der Patienten konnte nach kurzer Zeit auch wieder auf das Festival zurück, 30 Personen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Festival läuft seit Freitag. Bisher sind Acts wie Nicki Minaj, Shirin David und Playboi Carti auf der Bühne gestanden.