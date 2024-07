Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Niederösterreich gestartet

Von: apa

Das dreitägige Hip-Hop-Festival Rolling Loud hat am Freitag in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) begonnen. Auf dem Programm standen Auftritte von Stars wie Nicki Minaj, Shirin David und Gunna. Bei der Anreise zum Festivalgelände kam es teilweise zu Verzögerungen, berichtete der ÖAMTC. An den Sanitätsstützpunkten werden täglich rund 120 Sanitäter, vier bis fünf Notärzte sowie Mitarbeiter der Krisenintervention tätig sein, teilte das Rote Kreuz Niederösterreich mit.

Bei der Anfahrt zum Festivalgelände kam es laut ÖAMTC auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt vom Knoten Guntramsdorf auf der Südautobahn (A2) bis zur Ausfahrt Ebreichsdorf-Nord zu Stau bzw. stockendem Verkehr. Am Abend wurde die Abfahrt Ebreichsdorf-Nord gesperrt und der Verkehr über Ebreichsdorf-West umgeleitet, informierte ein Sprecher. Auch auf der B16 gab es Verzögerungen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die ersten Stunden des Festivals ruhig, hieß es auf Anfrage.

Insgesamt werden beim Festival, das zum ersten Mal in Niederösterreich stattfindet, rund 500 Mitarbeiter des Roten Kreuzes gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe und dem Samariterbund tätig sein. Am Dienstag starteten die Vorbereitungen am Veranstaltungsort, die unter anderem den Aufbau von Versorgungszelten umfassten. Hauptsächlich gelte es, Patienten mit kleineren (Schnitt-)Verletzungen oder Insektenstichen bzw. Kreislaufproblemen zu versorgen. Danach könne üblicherweise der größte Teil der Besucher wieder auf das Festival zurück, hieß es vom Roten Kreuz.

Empfohlen wurde festes Schuhwerk, um Verletzungen zu vermeiden. Speziell am Samstag sei mit sehr hohen Temperaturen zu rechnen. “Auf Sonnenschutz und das Tragen von Kopfbedeckung sollte daher nicht vergessen werden und auch Flüssigkeit – nicht-alkoholische Getränke – sollte ausreichend zu sich genommen werden”, teilte das Rote Kreuz mit. “Bei Problemen wie Schwellungen nach einem Insektenstich, Kreislaufproblemen etc. sollte einer unserer Stützpunkte aufgesucht werden”, erklärt Bezirksstellenkommandant Manuel Strasser.

Im Gegensatz zu anderen Festivals setzt man nicht auf größere Campingbereiche für die erwarteten zigtausenden Besucher. Für die An- und Abreise wurde nach erheblichen Verzögerungen beim Metallica-Konzert im Juni im Magna Racino ein neues Konzept ausgearbeitet. Empfohlen wurde, per Shuttlebus von der Wiener Marx Halle oder Pkw anzureisen. Mittels kostenloser “Travel Tickets” für Bus, Pkw und Zug, die im Vorfeld gebucht werden müssen, sollen die Verkehrsflüsse gesteuert werden.

Die internationale Festivalreihe, die in den USA gegründet wurde, bringt einige angesagte Rapstars nach Niederösterreich. Die Veranstaltung läuft noch bis Sonntag. Zu den Headlinern zählen Playboi Carti und Travis Scott.