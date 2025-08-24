Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Hochzeit von Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz
Anna Maria Mühe heiratete offenbar in Italien

Hochzeit von Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz

Sonntag, 24. August 2025 | 22:22 Uhr
Anna Maria Mühe heiratete offenbar in Italien
APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
Von: APA/dpa

Anna Maria Mühe (40) und ihr Schauspiel-Kollege Lucas Gregorowicz (48) haben geheiratet. “This is us, wife and husband” (Das sind wir, Ehefrau und Ehemann) postete das Paar auf Instagram. Dazu stellten die beiden Fotos von der Feier, auf denen sie sich verliebt anschauen oder sich innig küssen, dazu spielt “Burning Love” von Elvis Presley. Mühe ist in einem weißen, eleganten Hochzeitskleid zu sehen, Gregorowicz (“Polizeiruf 110”) im hellen Anzug mit gepunkteter Krawatte.

Mühe (“Unsere wunderbaren Jahre”) postete zudem Fotos von sich im Hochzeitskleid mit den Worten “The Moment before” (Der Moment davor). Laut “Bild” war die Hochzeit in Italien.

Unter den Gästen waren der Schauspieler Sabin Tambrea, Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker und Schauspielerin Hannah Herzsprung, die ebenfalls auf Fotos zu sehen war, und der Zeitung zufolge die Braut zur Zeremonie führte. Mühes Vater, der Schauspieler Ulrich Mühe (“Das Leben der Anderen”), war 2007 gestorben, ihre Mutter, die Schauspielerin Jenny Gröllmann, 2006. In den Kommentaren gab es zahlreiche Glückwünsche, etwa von den Schauspielerinnen Felicitas Katharina Woll, Lisa Maria Potthoff, Ursula Karven und Alexandra Maria Lara.

Mühe, die eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, und Gregorowicz hatten ihre Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht. Auf die Frage in einem Interview kurz darauf, ob er noch an die Ehe glaube, hatte Gregorowicz geantwortet: “Meine Eltern sind jetzt im 48. Jahr verheiratet, meine Großeltern waren es bis zu ihrem Tod. Natürlich glaube ich daran. An die Ehe und an die Liebe.”

