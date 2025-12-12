Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Hollywood-Stern für Regisseur James L. Brooks
Hollywood-Stern für Filmschaffenden James L. Brooks

Hollywood-Stern für Regisseur James L. Brooks

Freitag, 12. Dezember 2025 | 01:31 Uhr
Hollywood-Stern für Filmschaffenden James L. Brooks
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Er wurde mit 3 Oscars, 22 Emmy-Trophäen und zig anderen Preisen geehrt – und nun auch mit einem Stern auf Hollywoods “Walk of Fame”: Der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent James L. Brooks hat auf dem berühmten Gehsteig in Los Angeles die 2.830. Sternenplakette enthüllt. Gefeiert wurde das 85-jährige Multitalent dabei von Hollywood-Stars wie Danny DeVito (81) und Jamie Lee Curtis (67).

1978 sei er Brooks erstmals begegnet, als er für eine Rolle in dessen TV-Serie “Taxi” vorsprach, erzählte DeVito. “Ich liebe dich”, sagte der Schauspieler vor jubelnden Zuschauern an Brooks gerichtet. Die Rolle als mürrischer Leiter einer Taxizentrale in der ikonischen Sitcom “Taxi” machte DeVito bekannt. Später produzierte Brooks die Hit-Komödie “Der Rosenkrieg” mit Michael Douglas, Kathleen Turner und DeVito in den Hauptrollen.

Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (67, “Everything Everywhere All at Once”) pries Brooks als herausragenden Autor und dankte ihm für seine “wunderbaren Worte”. Curtis spielt in der neuen Politsatire “Ella McCay” mit, nach einem Drehbuch und unter der Regie von Brooks.

Vom Nachrichtenschreiber zum Oscar-Preisträger

Brooks begann seine Karriere in den 1960er Jahren als Nachrichtenschreiber in New York. In Hollywood stieg er dann zum TV-Produzenten und Regisseur auf. Sein erster großer Erfolg war die freche “Mary Tyler Moore Show” (1970-1977). Später räumte er zusammen mit dem “Simpsons”-Schöpfer Matt Groening als Produzent der Kult-Serie “Die Simpsons” etliche Emmys ab.

Als Regisseur wurde Brooks gleich mit seinem ersten Spielfilm berühmt: Das Mutter-Tochter-Drama “Zeit der Zärtlichkeit” (1984) brachte Shirley MacLaine und Jack Nicholson einen Oscar ein. Brooks gewann auf Anhieb die Trophäen als bester Regisseur, Drehbuchautor und als Produzent des besten Films.

Mit ihren Rollen in Brooks’ sarkastischer Komödie “Besser geht’s nicht” (1998) holten Nicholson und Helen Hunt beide den Hauptdarsteller-Oscar. Ein Hit war auch die Mediensatire “Nachrichtenfieber – Broadcast News” (1987) über ein romantisches Dreiecksverhältnis unter Journalisten eines amerikanischen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
Kommentare
218
Studie zeigt: Südtirol blutet aus
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Kommentare
75
In Italien kommt der Schnee per Helikopter
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Kommentare
63
Südtirol: Hohe Abwanderung unter Jugendlichen sorgt für politische Debatte
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
Kommentare
53
Nach Missbrauchsgeständnis: 16 weitere Opfer erheben die Stimme
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Kommentare
36
NATO-Generalsekretär: “Wir sind Russlands nächstes Ziel”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 