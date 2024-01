Hopkins führt in “Freud’s Last Session” fiktive Debatte

Der mit dem Oscar ausgezeichnete britische Schauspieler Anthony Hopkins verkörpert in einem neuen Film Sigmund Freud. Der Streifen, der nun in ausgewählten US-Kinos angelaufen ist, beinhaltet eine fiktive Debatte des Psychologen mit Autor C.S. Lewis (“Die Chroniken von Narnia”). In “Freud’s Last Session” diskutieren die Männer über gewichtige Themen wie die Existenz Gottes und die Zukunft der Menschheit, just als der Zweite Weltkrieg ausbricht.

Der 86-jährige Hopkins betonte, er habe keine umfangreichen Nachforschungen angestellt, um den Begründer der Psychoanalyse zu spielen, wie er es als jüngerer Schauspieler getan hätte. “Sobald man anfängt, seinen Kopf mit unnötigen Informationen, mit biografischen Informationen über jemanden wie Freud zu füllen, verwickelt man sich … und es lenkt ab”, sagte er.

“Man lernt aus dem Text” des Drehbuchs, fügte Hopkins hinzu. Er “nehme den Text, die Zeilen und die Wörter” und wühle darunter, als würde er “Kieselsteine auf der Straße ausgraben”, so Hopkins gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Brite Matthew Goode (“Verlobung auf Umwegen”, “Downtown Abbey”) spielt Lewis. Ein Österreich-Starttermin für “Freud’s Last Session” steht noch nicht fest.