Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein

Mittwoch, 10. Dezember 2025 | 09:19 Uhr
Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger von der Sendung “Denn sie wissen nicht, was passiert” hat RTL prominente Nachfolger für die nächste Ausgabe gefunden. An die Stelle des Show-Trios werden am Samstag (13.12., 20.15 Uhr) Moderatorin Michelle Hunziker, das Magier-Duo Ehrlich Brothers sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella treten. Dass die Zarrellas dabei sein würden, war schon bekannt, der Rest ist eine Überraschung.

Vor allem mit Michelle Hunziker spannt sich ein inhaltlicher Bogen zu Vorgänger Thomas Gottschalk. Die beiden kennen sich gut – bei “Wetten, dass..?” war sie zeitweise seine Co-Moderatorin. Die 48-Jährige hat mittlerweile viel Show-Erfahrung gesammelt. Im Mai führte sie mit Kabarettistin Hazel Brugger und der Sängerin Sandra Studer durch das ESC-Finale in der Schweiz.

Neue Besetzung zunächst nur für die nächste Ausgabe

Die Ehrlich Brothers gelten als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands. Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich treten mit aufwendigen Zauber- und Illusionsshows auf.

Gottschalk, Jauch und Schöneberger, die in den vergangenen sieben Jahren durch “Denn sie wissen nicht, was passiert” geführt hatten, waren am vergangenen Samstag verabschiedet worden. Gottschalk zog sich dabei ganz aus der Samstagabend-Unterhaltung zurück – er freue sich auf die Rente, sagte er. Wenige Tage zuvor hatte er eine Krebserkrankung bekannt gemacht.

RTL erklärte auf Nachfrage, dass die neue Besetzung bei “Denn sie wissen nicht, was passiert” zunächst nur für die kommende Ausgabe gilt. Wie es danach weitergehe, werde man zu gegebener Zeit mitteilen. Das Format ist eine Mischung aus Spiel- und Improvisationsshow.

