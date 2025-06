Jamie Oliver tritt in deutschem TV gegen Mälzer an

Von: APA/dpa

Auf dieses Duell der Spitzenköche haben viele Fans lange gewartet: Weltstar Jamie Oliver tritt erstmals gegen den deutschen TV-Liebling Tim Mälzer an. Diese spannende neue Folge von “Kitchen Impossible” ist bereits auf RTL+ verfügbar und läuft am Sonntag (15. Juni) um 20.15 Uhr auf Vox.

Vox schildert, welche Aufgaben sich die Profis gegenseitig stellen: “Jamie Oliver fordert Tim Mälzer in London mit einem britischen Klassiker heraus: Beef Wellington. Für den Londoner Koch ist das Gericht ein Stück Kindheit, welches in seinen Augen nur von Chefkoch Calum Franklin so gut zubereitet werden kann, wie er es von seinen Eltern kennt.”

Der Hamburger Mälzer nimmt die Herausforderung an, während er den britischen Starkoch auf völlig unbekanntes Terrain schickt: “Auf ihn wartet das burmesische Gericht ‘Mohinga’.”

Kochen vor dem gemeinsamen Mentor

Zum wahren Highlight kommt es den Angaben zufolge dann zum Abschluss der Folge: Beide treffen sich in einer Küche, um das gleiche Gericht unter den Augen ihres kulinarischen Mentors, der italienischen Kochlegende Gennaro Contaldo, nachzukochen. In seinem ehemaligen Restaurant “Passione” war die Herstellung der sardischen Culurgiones die größte Herausforderung.

“Diese Challenge war wirklich hart”, wird Jamie Oliver in der Vox-Mitteilung zitiert. “Gennaro wusste genau, dass Culurgiones eine der schwierigsten Pastas ist, die man zubereiten kann. Sie ist extrem anspruchsvoll. Und er hat über Jahre hinweg gesehen, wie ich immer wieder daran gescheitert bin.” Für Gennaro Contaldo und seine berühmtesten Schützlinge “wird diese Challenge zu einer emotionalen Reise in ihre Vergangenheit”, verspricht Vox.

Seit fast zehn Jahren wird die beliebte Koch-Show “Kitchen Impossible” bereits auf Vox ausgestrahlt. Bei der Jubiläumsstaffel wirkten neben anderen auch Tim Raue, Cornelia Poletto, The Duc Ngo, Mario Lohninger und Edi Frauneder mit.