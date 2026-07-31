John Legend spielt Harry Belafonte in neuem Film

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US-Popstar John Legend wird in einem neuen Filmprojekt den Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivisten Harry Belafonte spielen. Die Dreharbeiten zu dem Film von Oscar-Preisträger Bill Condon mit dem Titel “The Road Home” seien in Südafrika angelaufen, teilte die Produktionsfirma Studiocanal mit.

Der Film erzähle die Geschichte des Jazzmusikers Hugh Masekela aus Südafrika, der wegen des rassistischen Apartheid-Regimes drei Jahrzehnte lang im Exil lebte, und der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba. Belafonte galt als ein Freund und Wegbegleiter Masekelas während dessen Exils in den USA.

Legend: “Er war ein außergewöhnlicher Mensch”

“Ich hatte die Ehre, Herrn Belafonte als Freund, Mentor und Weggefährten im Kampf für Gerechtigkeit gekannt zu haben. Er war ein außergewöhnlicher Mensch, der ein monumentales, revolutionäres Leben geführt hat”, sagte John Legend laut Mitteilung. “Er war der Inbegriff eines Künstlers und Aktivisten, der einen Maßstab gesetzt hat – für mich und so viele andere, die auf seinen Schultern stehen. Ich sehe es als Privileg, in diesem besonderen Film mit der Rolle des Harry Belafonte betraut zu werden.”

Belafonte kämpfte an der Seite von Martin Luther King Jr. für schwarze Bürgerrechte in den USA und mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika. Er gewann Emmy, Grammy, Oscar sowie Tony und wurde in die Ruhmeshalle des Rock ‘n’ Roll aufgenommen. Der Weltstar starb 2023 im Alter von 96 Jahren.

Film porträtiert Pionier des Afro-Jazz

Der 2018 gestorbene Masekela, um den es in dem neuen Film geht, gilt als einer der Pioniere des Afro-Jazz. Zu seinen bekanntesten Songs gehörten “Stimela” (Coal Train) aus den 1970er-Jahren sowie später das Lied “Bring back Nelson Mandela”, das zu einer Hymne für die Forderung der Befreiung von Mandela wurde.

Der 47-jährige Legend ergänze den bereits verkündeten Cast mit Thabo Rametsi, Cynthia Erivo, Guy Pearce und Johnny Flynn in den Hauptrollen, hieß es weiter.