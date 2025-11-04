Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Jonathan Bailey zum “Sexiest Man Alive” gekürt
Britischer Schauspieler Jonathan Bailey

Jonathan Bailey zum “Sexiest Man Alive” gekürt

Dienstag, 04. November 2025 | 07:27 Uhr
Britischer Schauspieler Jonathan Bailey
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für die US-Zeitschrift “People” der “Sexiest Man Alive” des Jahres 2025. TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey in seiner “Tonight Show” als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal vor. Der Schauspieler sagte, es sei “die Ehre eines Lebens”, das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals “Wicked – Die Hexen von Oz”. Mitte November kommt “Wicked: Teil 2” in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero. Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie “Bridgerton” beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in “Jurassic World: Die Wiedergeburt” als Museumspaläontologe zu sehen.

Die Neuigkeit von seinem Titel als “Sexiest Man Alive” habe er bisher vor Freunden und Familie geheim gehalten. Er habe es nur seinem Hund Benson erzählt, witzelte Bailey im Interview mit “People”.

Der erste Titelträger war Mel Gibson

Die Zeitschrift “People” vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr war die Wahl auf den amerikanischen Schauspieler und Regisseur John Krasinski (46, “A Quiet Place”) gefallen.

Vor Krasinski wurden dessen Schauspielkollegen Patrick Dempsey (“Grey’s Anatomy”), Chris Evans (“Captain America: The First Avenger”), Paul Rudd (“Ant-Man”), Michael B. Jordan (“Black Panther”) und der Musiker John Legend (“All of Me”) als “Sexiest Man Alive” ausgezeichnet.

Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
Kommentare
29
Sinner holt Paris-Titel und die Weltranglistenführung
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
27
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Anzeigen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 