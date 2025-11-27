Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Judi Dench kann kaum noch sehen
Die Schauspielerin kann kaum mehr sehen

Judi Dench kann kaum noch sehen

Donnerstag, 27. November 2025 | 08:47 Uhr
Die Schauspielerin kann kaum mehr sehen
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die britische Schauspielerin Judi Dench kann eigenen Angaben zufolge aufgrund ihrer Augenerkrankung inzwischen keine Menschen mehr erkennen. Sie stehe seit einiger Zeit nicht mehr vor der Kamera, weil sie “nichts mehr sehen” könne, sagte die 90-Jährige dem britischen Sender ITV. Ihr Kollege Ian McKellen (86), der neben ihr saß, sagte daraufhin zu ihr: “Aber wir können dich sehen.”

Dench antwortet: “Ja, und ich kann deine Umrisse sehen und ich kenne dich so gut, aber ich kann jetzt niemanden mehr erkennen.” Die beiden Schauspieler scherzten darüber, dass Dench dennoch weiterhin manchmal zu Fremden gehe und sage: “Schön, dich wiederzusehen!”.

Schwindende Sehkraft wegen Netzhauterkrankung

Dench und McKellen zählen zu den renommiertesten und beliebtesten Schauspielern Großbritanniens. Vor 50 Jahren standen beide in den Hauptrollen für Shakespeares “Macbeth” auf der Theaterbühne.

Dench, die außerdem in den James-Bond-Filmen mitspielte und für die Nebenrolle als Königin Elizabeth I. in “Shakespeare In Love” einen Oscar bekam, hatte schon früher über ihre schwindende Sehkraft aufgrund ihrer Netzhauterkrankung, der altersabhängigen Makuladegeneration (AMD), gesprochen. Im Oktober hatte sie der “Zeit” erzählt, dass ihr bei Auftritten helle Matten ausgelegt werden, “damit ich weiß, wo ich stehen soll”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Kommentare
60
Warum junge Südtiroler nicht zurückkehren
Wolf läuft durch Wochenmarkt
Kommentare
36
Wolf läuft durch Wochenmarkt
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
Kommentare
36
„Die ‚Waldkinder‘ können zurückkehren, aber die Eltern müssen kooperieren“
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Kommentare
34
“Methanpreise in Südtirol außer Kontrolle” – bis zu 61 Prozent teurer als im Trentino
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Kommentare
30
Lehrermangel: Landtag diskutiert Einsatz pensionierter Lehrkräfte
Anzeigen
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Morgen Ski Opening Latemar Dolomites
Die ersten Lifte und Pisten öffnen morgen in Obereggen
Zoomania 2
Zoomania 2
Ab 26. November im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 